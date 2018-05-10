أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن 28 مقاتلة إسرائيلية، من طراز “إف-15” و”إف-16″، شاركت في توجيه ضربات على سوريا، حيث أطلقت قرابة 60 صاروخا، كما أطلق أكثر من 10 صواريخ تكتيكية من القواعد الأرضية، مؤكدة أن أكثر من نصف هذه الصواريخ قد تم اعتراضها وإسقاطها.

وجاء في بيان الدفاع الروسية: “شاركت 28 مقاتلة إسرائيلية من طراز “إف-15″ و”إف-16” في الهجوم، وأطلقت قرابة 60 صاروخا من نوع “جو-أرض”. كما أطلقت إسرائيل أكثر من 10 صواريخ تكتيكية من نوع “أرض-أرض”.

وأضاف البيان بأن الهجوم الإسرائيلي استهدف مواقع تمركز القوات الإيرانية ومواقع منظومات الدفاع الجوي السورية في دمشق وجنوب البلاد.

وأشار إلى أن “منظومات الدفاع الجوي السوري أسقطت أكثر من نصف الصواريخ. ويتم التأكد من المعطيات حول الأضرار بين القوات الإيرانية والبنى التحتية العسكرية والمدنية السورية”.

المصدر: سبوتنيك