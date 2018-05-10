أرسل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، إلى رئيس كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، رسالة شفهية عبر وزير الخارجية الأميركي، مايكل بومبيو، تحمل اقتراحا جديداً، بحسب القناة التلفزيونية المركزية في كوريا الشمالية.

ونقلت وكالة “يونهاب” عن التلفزيون: ” استمع الرفيق الزعيم الأعلى للرسالة الشفهية للرئيس ترامب، وأعرب عن امتنانه وقيم بشكل كبير أن لدى الرئيس اقتراحا جديدا يظهر اهتماما عميقاً بحل المشاكل من خلال الحوار ، ويتخذ موقفا نشطا تجاه القمة الكورية – الأمريكية”.

وكان كيم جونغ أون، قد وقع اتفاق سلام مع نظيره الكوري الجنوبي، مون جيه إن، أواخر نيسان/أبريل الماضي، ينهي حالة الحرب المعلنة بين الجارتين منذ عقود.

المصدر: سبوتنيك