الدفاع الروسية :الدفاع الجوي السوري أسقط أكثر من نصف الصواريخ خلال تصديه للضربة الإسرائيلية (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 10 2018 - 12:01
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الجيش السوري يستهدف بعشرات الصواريخ مواقع الاحتلال الاسرائيلي في الجولان السوري المحتل رداً على العدوان الجديد
إعلام العدو: استهداف مواقع عسكرية في مرتفعات الجولان المحتل بنحو 40 صاروخا أطلقت من داخل الأراضي السورية
الطاقم الوزاري "الاسرائيلي" سيجتمع مساء اليوم لبحث المواجهة الأخيرة في سوريا
سانا: إسقاط عشرات الصواريخ المعادية بينما استهدفت أخرى عددا من كتائب الدفاع الجوي ومستودع ذخيرة
المتحدث بإسم جيش الاحتلال يعترف بسقوط 20 صاروخاً على المواقع الأمامية لجيش العدو بالجولان محمّلاً إيران مسؤولية الهجوم
وزير حرب العدو افيغدور ليبرمان: اسرائيل لم تحقق نصرا ساحقا وهي غير معنية بالتصعيد
ليبرمان محذرا حكومته من المبالغة في الثقة: على "اسرائيل" الاستعداد لكل السيناريوهات لأنها أمام عدو عنيد
اعلام العدو: الاستخبارات الاسرائيلية فشلت هذه المرة في الحصول على معلومات مسبقة عن الهجوم الليلة الماضية
وطنية: سقوط صاروخ أرض ــ أرض فجرا في محيط بلدة الهبارية خلال تبادل القصف بين القوات السورية والعدو
الجيش اللبناني: 4 طائرات اسرائيلية اخترقت الاجواء اللبنانية الليلة قبل ان تغادرها فوق البحر
البيت الابيض: لدى "اسرائيل" الحق في الدفاع عن نفسها ونحن ندعم جهودها في هذا الاطار
مصادر يمنية: استشهاد افراد اسرتين في غارات على منطقة الازرقين بصنعاء
الرئيس السوري لصحيفة يونانية: سوريا تحارب الارهابيين الذين هم جيش النظام التركي والاميركي والسعودي
الرئيس الاسد: اي معتد او اي جيش يدخل سوريا بشكل غير قانوني فهو عدو سواء كان فرنسيا او تركيا او اي كان
الرئيس الاسد يتهم فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة اضافة الى السعودية وتركيا وقطر مسؤولية الحرب في سوريا
السيد نصر الله يتحدث في الذكرى الثانية لاستشهاد القائد مصطفى بدر الدين (ذوالفقار) الإثنين الساعة 5 عصرا في ثانوية شاهد_ طريق المطار
الدفاع الروسية :الدفاع الجوي السوري أسقط أكثر من نصف الصواريخ خلال تصديه للضربة الإسرائيلية (سبوتنيك)
منذ 12 mins
10 May، 2018
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