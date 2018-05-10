توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا مشمسا الى قليل الغيوم ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، يتحول مساء الى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة ورياح ناشطة وبرق ورعد فتصبح الاجواء مهيأة لتساقط الامطار والتي تكون موحلة في بدايتها، لذا ينبغي تحذير السائقين من خطر الإنزلاق على الطرقات. وجاء في النشرة الاتي:

– الحالة العامة: طقس مستقر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء يوم الجمعة حيث يتأثر تدريجيا بمنخفض جوي يؤدي الى طقس ماطر.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: مشمس الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة خصوصا على الجبال والداخل، تنشط الرياح اعتبارا من الظهر مع ظهور طبقات من الغبار في الاجواء تؤدي الى سوء في الرؤية .

الجمعة: مشمس الى قليل الغيوم ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، يتحول مساء الى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة ورياح ناشطة وبرق ورعد فتصبح الاجواء مهيأة لتساقط الامطار والتي تكون موحلة في بدايتها لذا ينبغي تحذير السائقين من خطر الإنزلاق على الطرقات.

السبت: غائم إجمالا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة على الجبال والداخل، تتساقط امطار متفرقة تشتد أحيانا وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة.

– الحرارة على الساحل من 17 الى 25 درجة، فوق الجبال من 13 الى 23 درجة، في الارز من 7 الى 13 درجة، في الداخل من 12 الى 23 درجة.

– الرياح السطحية شمالية غربية الى شمالية شرقية، سرعتها من 10 الى 30 كلم/س تنشط فترة بعد الظهر لتصل الى 50 كم/س.

– الانقشاع جيد صباحا يتحول الى متوسط فسيء مساء بسبب الغبار.

– الرطوبة النسبية على الساحل بين 45 و 80 %.

– حال البحر مائج، حرارة سطح الماء 22 درجة.

– الضغط الجوي 755 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس 05:40 ساعة غروب الشمس: 19:29

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام