ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في عدة سنوات يوم الخميس مع تهيؤ المتعاملين لاحتمال تجدد العقوبات الأمريكية على إيران، أحد أكبر مصدري الخام، في ظل ضيق الفجوة بالفعل بين العرض والطلب في السوق.

وتخطط الولايات المتحدة لفرض عقوبات جديدة على إيران التي تنتج نحو أربعة بالمئة من إمدادات النفط العالمية، بعد أن انسحبت من اتفاق جرى التوصل إليه أواخر عام 2015 ويحد من طموحات طهران النووية مقابل رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية عنها.

وارتفعت أسعار النفط بقوة بعد الإعلان عن تلك الإجراءات.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت أعلى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2014 عند 77.89 دولار للبرميل قبل وقت قليل من الساعة 0700 بتوقيت جرينتش يوم الخميس، بارتفاع 0.9 بالمئة عن التسوية السابقة.

كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أعلى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2014 عند 71.84 دولار للبرميل، قبل أن تتراجع إلى 71.78 دولار للبرميل. لكن هذا لا يزال أعلى من التسوية السابقة بنسبة 0.9 بالمئة.

المصدر: رويترز