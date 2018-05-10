رأى رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي للشؤون الدولية، ليونيد سلوتسكي، أن الضربة الإسرائيلية على مواقع إيرانية في سوريا، هي فعالية مخطط لها مسبقا بعد خروج الولايات المتحدة من الصفقة النووية مع إيران.

وقال سلوتسكي للصحفيين: “الضربات الإسرائيلية على المواقع الإيرانية في سوريا هي فعالية مباشرة مخطط لها بعد خروج الولايات المتحدة من “الصفقة النووية” والتي أصبحت حلقة جديدة في سلسلة الاستفزازات الأميركية الإسرائيلية ضد إيران”.

وأشار سلوتسكي، إلى أن تل أبيب بتصرفها هذا تزيد من خطر المواجهة العسكرية المباشرة مع طهران.

المصدر: سبوتنيك