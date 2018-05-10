أدانت حركة حماس العدوان الإسرائيلي على مواقع سورية فجر اليوم، مؤكدة أن من حق الدول العربية والإسلامية الدفاع عن أراضيها.

وقالت الحركة في بيان “ندين مواصلة الكيان الإسرائيلي استهدافه للشعب الفلسطيني ولدول المنطقة وتصعيده على الأراضي السورية الشقيقة”.واعتبرت ذلك “دليلاً على أن هذا الكيان هو العدو الرئيس للأمة والخطر الأكبر عليها ومنبع الاٍرهاب في المنطقة”.

وأكدت حماس “أن من حق الدول العربية والإسلامية الدفاع عن أراضيها والرد بقوة على أي عدوان وهذا يتطلب تسخير كل طاقات الأمة وقدراتها كافة لردع العدو وكسر هيبته وإفشال مخططاته التي تستهدف القضية الفلسطينية والمنطقة ومقدرات الامة”.

المصدر: وكالات فلسطينية