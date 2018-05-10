أعلنت مصادر أمنية أفغانية، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد ضحايا سلسلة من الهجمات الانتحارية والتفجيرات المنسقة التي شهدتها العاصمة الأفغانية كابول، اليوم، بالقرب من مراكز أمنية ومكاتب تجارية في أحياء “شهرناو” وسط و “دشت برتشي” غرب المدينة، إلى 10 قتلى و 23 جريحاً.

وذكرت المصادر أن: “الاعتداء الأول استهدف مقر الدائرة الأمنية رقم 13 ، غرب العاصمة كابول، عند منتصف اليوم، حيث فجر انتحاري نفسه أمام البوابة الرئيسيّة ثم اقتحم مهاجم المكان واشتبك مع الشرطة لنحو ساعتين قبل أن يسقط قتيلاً”.

وبعد نحو نصف ساعة من الهجوم الأول، سمعت أصوات انفجارات وسط العاصمة في منطقة تضم مكاتب تجارية ومصارف، وسط تضارب الأنباء حول الهدف الرئيسي للمهاجمين.

المصدر: سبوتنيك