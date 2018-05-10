من الصعب فهم الية عمل جسم الإنسان بشكل كامل، ولكن ماذا عن حمايتك من المرض؟ هذا ما يقوم به الجسم في محاولة للقيام بذلك:

1- العطس: يعتبر العطس الية طبيعية يقوم بها الجسم بهدف حماية نفسه، خلال العطاس يتخلص الجسم من جميع مسببات الحساسية المتواجدة في الأنف أو الشعب الهوائية والتي تعمل على تهييج الجسم. كما يعتبر العطس من أعراض الإصابة بالبرد وأمراض الحساسية.

هل تعلم أن الهواء الناتج عن العطاس والذي يحمل معه رذاذ اللعاب الممزوج بالجراثيم، قد ينطلق بسرعة تصل إلى 100 ميل في الساعة أو أكثر، مما يسبب نشر الجراثيم لمساحة كبيرة، ولهذا السبب بالتحديد عليك تغطية أنفك وفمك خلال العطس.

2- الحمى: بالرغم من عدم الراحة الذي يرافق ارتفاع درجة حرارة الجسم، إلا أنها من الاليات الفعالة التي يستخدمها الجسم لحماية نفسه من مسببات المرض. عندما تدخل البكتيريا أو الفيروسات جسم الإنسان وتسبب الضرر للأنسجة، يفرز الجهاز المناعي مادة معينة تخبر الدماغ بضرورة تنظيم حرارة الجسم. نتيجة لذلك ترسل إشارات إلى مستقبلات الحرارة وتخدعه بان الجسم أبرد من الطبيعي، لترتفع درجة حرارته.

تحذير: من المهم استشارة الطبيب في حال استمرت الحمى لأكثر من عدة أيام دون سبب معروف.

3- طرف العيون: بالرغم من أن عملية طرف العيون التي تقوم بها بشكل لاإرادي غير فعالة بشكل كبير، إلا أنها مهمة لصحتك العامة طرف العين يوفر الترطيب اللازم لعينيك لحمايتهما من التهييج والجفاف. عندما تغمض عينيك بعملية الطرف، تغطي عينيك بطبقة من الدموع الممزوجة بالبروتين بهدف ترطيب وتشحيم العين.

4- التثاؤب: يعتقد المعظم أن التثاؤب مؤشرا للتعب والنعاس، ولكن هل هذه المعلومة حقيقة؟

وفقاً لدراسات علمية عديدة، أشارت أن التثاؤب قد يكون طريقة الجسم في محاولة لتهدئة الدماغ وزيادة تدفق الدم إلى منطقة الرأس. ففي دراسة نشرت في المجلة العلمية (Physiology & Behavior) أفادت أن التثاؤب يعمل كطريقة تساعد في تنظيم حرارة الدماغ بهدف تهدئته.

5- الحازوقة: هل هناك أمر أكثر إزعاجاً من ظهور الحازوقة في الوقت الخاطئ وعدم قدرتك على التخلص منها؟

لكن بعد أن تعرف أهميتها لن تنزعج منها بعد اليوم، الحازوقة تعمل كألية لحماية الحجاب الحاجز والمعدة، ففي دراسة نشرت في عام 2012 وجدت أن الحازوقة تنتج عن وجود الهواء في المعدة أو تناولك للطعام بصورة سريعة جداً.

6- فقدان الذاكرة: في حالات معينة يقوم الجسم بمسح الذاكرة من الدماغ وذلك من أجل حمايتك من ضرر نفسي بعض التعرض لصدمة عاطفية ما، من أهم هذه الحالات هي الاعتداء الجنسي، التعرض للعنف أو حتى كوارث طبيعية. فقدان الذاكرة لهذه الحالات يساعدك في التأقلم بالوضع الراهن، جدير بالذكر أن هذا الفقدان يكون لتفاصيل مؤلمة وليس للحادثة ككل.

هذه التفاصيل لا يتم مسحها نهائياً، بل تكون موجودة في اللاوعي لدى الإنسان، ولا يمكنه استرجاعها.

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المصدر: ويب طب