اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مكالمة هاتفية مع نظيره الكوري الجنوبي مون جيه-إن، أن إفراج كوريا الشمالية عن 3 أمريكيين موقوفين لديها سيكون مفيدا لقمة بيونغ يانغ وواشنطن.

وقال ترامب حسب مصدر في الرئاسة الكورية الجنوبية: “صحة المحتجزين تبدو جيدة، والإفراج عنهم سيؤثر إيجابيا في القمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة”، معربا عن شكره للرئيس مون على مساعدته في تحرير الموقوفين.

بدوره هنأ مون ترامب بإخلاء سبيل الأمريكيين، معتبرا هذه الخطوة قرارا محمودا من منظور حقوق الإنسان والإنسانية، وأنها جاءت بفضل قرار ترامب وفريقه.

وذكر المصدر الرئاسي الكوري الجنوبي كذلك، أن ترامب أوضح أنه سيعلن عن موعد وموقع القمة مع كوريا الشمالية في وقت قريب.

كما أشار المصدر إلى أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي زار بيونغ يانغ مؤخرا، قد أجرى محادثات مثمرة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون.

المصدر: يونهاب