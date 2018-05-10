أكدت وزارة العلاقات الخارجية الكوبية في بيان أن “كوبا ترفض بشدة انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع ايران”. ولفتت إلى أن “عدم تنفيذ الالتزامات الدولية يشكل انتهاكا لقواعد واصول التعايش بين الدول ويمكن ان يتسبب بعواقب خطيرة على الاستقرار والامن الدوليين في منطقة الشرق الاوسط”.

أضاف البيان “كما وتعارض كوبا كل الاجراءات والتدابير القسرية الاحادية الجانب ضد اي بلد في العالم وتقر بالحق الشرعي لكل الدول باستخدام الطاقة النووية لاهداف سلمية. وفي الوقت ذاته تدعو كوبا مجلس الامن التابع للامم المتحدة للقيام بمسؤولياته المعطاة له بموجب ميثاق الامم المتحدة والحفاظ على السلام والامن الدوليين وفرض تنفيذ قراره الرقم 2231 لعام 2015 حول المسألة النووية الايرانية والذي اقر بالاجماع في المحفل الدولي المذكور”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام