رحب رئيسا الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية دونالد ترامب ومون جي إن، بإطلاق سراح ثلاثة أميركيين من السجن في كوريا الشمالية وناقشا الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إلى هذا البلد، وفقا لبيان صادر عن البيت الأبيض.

وجاء في البيان : “رحب الزعيمان بقرار كوريا الشمالية لإطلاق سراح الرهائن الأميركيين الثلاثة” .

وأشير أنه خلال محادثة هاتفية، دونالد ترامب و مون جي إن، ناقشا “زيارة وزير الخارجية مايك بومبيو لكوريا الشمالية.”

وكان ترامب، قد أعلن، يوم امس الأربعاء، أن وزير خارجيته مايك بومبيو، في طريقه للعودة جوا من كوريا الشمالية، وبصحبته ثلاثة مواطنين أميركيين كانوا محتجزين في بيونغ يانغ، مؤكدا “لقاء بومبيو وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، وتحديد موعد ومكان لقائنا”.

المصدر: سبوتنيك