دعا السناتور جون ماكين أحد أبرز وجوه الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة، الاربعاء، الى رفض تعيين جينا هاسبل على رأس وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية “سي آي ايه” على خلفية دورها في برامج تعذيب.

وليس من المتوقع ان يصوت ماكين (81 عاما) على التعيين الذي أعلنه الرئيس دونالد ترامب، الا انه يحظى باحترام كبير في الاوساط السياسية الاميركية وغالبا ما يكون لمواقفه تأثير.

وكتب ماكين في بيان ان “دور هاسبل في الاشراف على استخدام التعذيب من قبل أميركيين مقلق ورفضها الاعتراف بالطابع غير الاخلاقي للتعذيب يجعلها غير مؤهلة للمنصب، أعتقد ان على مجلس الشيوخ رفض هذا الترشيح”.

وتثير هاسبل التي تعمل في “سي آي ايه” منذ 33 عاما الجدل بسبب اشرافها لقسم من العام 2002 على سجن سري للوكالة في تايلاند حيث تعرض موقوفون يشتبه بانتمائهم الى تنظيم القاعدة للتعذيب بشكل منتظم.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية