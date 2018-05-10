أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 10-05-2018

النهار

• علم أن القوميّين السوريّين في الشوف وعاليه ونتيجة استبعادهم من التيّار الوطني الحر والنائب طلال أرسلان أعطوا أصواتهم التفضيليّة للوزير السابق وئام وهاب.

• قال أحد النواب المنتخبين لزملائه في اللائحة خلال الاستعداد لاصدار بيان ليلة الانتخاب انه يفضل ان لا يتناول البيان أمورا سياسية.

• بدا مستغربا ان السفير البابوي الجديد لم يحضر الى لبنان بعد، رغم ان انقضاء مدة على تعيينه وتعيين سفير للبنان في الفاتيكان.

الجمهورية

• قال مسؤول كبير في حزب بارز إننا لن نسامح على كل ما أحاط بمسألة ترشيح أحد مرشحينا في إحدى دوائر جبل لبنان.

• لاحظت أوساط سياسية غياب مرجعية لحزب مسيحي عن المعركة الإنتخابية الأخيرة على صعيد الترشيحات ومواقف هذا الحزب.

• نُقِل عن أحد الفائزين من تيار سياسي قوله: لم أفز بجهود رئيس التيار بل بجهود جمهور التيار فرئيس التيار كان يعمل لإسقاطي وإنجاح زميلي في اللائحة.

المستقبل

• إنّ التقارير الاستخباراتية الغربية تُجمع على عجز إيران عن القيام بأي رد فعل مباشر على الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي، وتؤكد أنّ مصدر الخطر الوحيد الموضوع “تحت المجهر” يكمن في احتمال حصول “ردود انتقامية” من أذرعها في المنطقة.

اللواء

• أعربت أوساط اقتصادية عن مخاوفها من أن تنعكس قرارات ترامب سلباً على مقررات «سيدر»!

• تنهمك سفارات كبرى بالتركيبة المهنية والقانونية للمجلس الجديد، وانعكاساتها على وضعية لبنان في مجال المعاهدات والاتفاقيات.

• بدأت الأحزاب مراجعة التجربة الانتخابية، سلباً وإيجاباً، استعداداً لمعركة التمثيل الوزاري.

البناء

• توقفت أوساط سياسية عدة أمام الكلام الذي ورد في رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التي وجّهها إلى اللبنانيين بعد الانتخابات، حيث أكد عزمه على الدعوة إلى حوار وطني بهدف استكمال تطبيق اتفاق الطائف ووضع استراتيجية دفاعية تنظم الدفاع عن الوطن وتحفظ سيادته وسلامة أراضيه. لكن الأوساط نفسها لاحظت أنّ الرئيس عون لم يحدّد طبيعة هذا الحوار، وما إذا كان سيحصل من خلال طاولة الحوار أو في الحكومة الجديدة التي يُفترض أن تعكس التركيبة الجديدة للمجلس النيابي المنتخب…؟

• توقفت مصادر دبلوماسية أمام التفاوت بين الموقفين الأردني والمصري تجاه القرار الأميركي الانسحاب من التفاهم النووي مع إيران، حيث دعا الأردن إيران للتجاوب مع الدعوة الأميركية لمفاوضات جديدة للتوصل إلى اتفاق جديد، بينما دعت مصر الأطراف المعنية لضبط النفس. وقالت المصادر إنّ المستغرب ليس الموقف المصري المنطلق من القلق من التصعيد الذي يخرج عن السيطرة، بينما لا تفسير لمصلحة أردنية بتشجيع التصعيد الذي قد يحوّل الأردن ساحة من ساحاته…!؟

المصدر: صحف