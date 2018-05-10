اعتبر مسؤول المكتب الاعلامي لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين داوود شهاب أن “ما حدث على الجبهة السورية هو رد طبيعي ومتوقع على العدوان الصهيوني على سوريا”.

وأكد شهاب أن “حركة الجهاد الاسلامي تبارك الرد السوري وتشيد به”، مشدداً على أن “حركة الجهاد هي في قلب المواجهة مع العدو الصهيوني وهي بالتأكيد ستكون في طليعة ومقدمة الصفوف لمواجهة اسرائيل”.

وأشر الناطق باسم حركة الجهاد إلى أن “زمن حسم الاحتلال للحروب قد ولّى، واليد الإسرائيلية التي تقتل في لبنان، وتقصف في سوريا، وتغتال في ماليزيا وتونس، يجب أن تُقطع”.

المصدر: وكالة يونيوز