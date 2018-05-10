أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 10-05-2018

النهار

التسوية بأركانها و بـ”هيكلية جديدة” بعد 20 أيار

أوروبا تبحث عن صيغة لـ”النووي” وترامب يتوعّد إيران

الأخبار

برّي: لن أتخلّى عن الماليّة

جردة لأداء التيار الانتخابي: ما له وما عليه

حزب الله لأولوية نزع الألغام التي زرعها حلفاؤه

المستقبل

صواريخ من سوريا تستهدف مواقع إسرائيلية بالجولان

أسواق النفط.. تُقيّم تداعيات الانسحاب الأميركي

اللواء

إحتفالات «النصر الإنتخابي»: تداعيات مالية واشتباكات وتطيير مجلس الوزراء!

خامنئي لروحاني: الالتزام بالإتفاق مقابل ضمانات أوروبية

الديار

المراكز الاسرائيلية العسكرية تشتعل في الجولان بقصف من الاراضي السورية ليلاً

الجمهورية

“جلسة وداعية” للحكومة

إسرائيل: قوات إيرانية تستهدف قواعد عسكرية في الجولان!

بري: تشكيل الحكومة قد يتأخر

البناء

الخامنئي وروحاني لأوروبا: العقوبات على بيع النفط والمصرف المركزي يقرّران مصير التخصيب

قصف بعشرات الصواريخ لمواقع إسرائيلية حساسة… ونتنياهو يفشل بتوسيط بوتين مع إيران

بري: أرشح الحريري والمالية لخليل جعجع: تساوينا مع «التيار» ونريد ضعف الحصة الحكومية

المصدر: صحف