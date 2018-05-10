خروج واشنطن من الاتفاق النووي مع ايران يعود الى:

مواجهة ايران لمشاريع واشنطن في المنطقة

الضغوط الاسرائيلية والسعودية

الاثنان معا

عدم التزام ايران بالاتفاق عرض النتائج