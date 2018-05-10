إعلام العدو: اجتماع لقيادة المنطقة الشمالية لمتابعة الأوضاع الميدانية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 10 2018 - 04:00
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وكالة سانا: إطلاق عدة قذائف مصدرها الأراضي المحتلة باتجاه مدينة البعث بريف القنيطرة
سانا: الدفاعات الجوية السورية تنجح في اسقاط الصواريخ التي اطلقتها طائرات العدو باتجاه ريف القنيطرة
اعلام العدو: نحو 40 صاروخا اطلقت من سوريا سقطت في "الجولان"
المتحدث بإسم جيش الاحتلال يحمّل إيران مسؤولية الصواريخ التي استهدفت مواقع عسكرية تابعة له في الجولان
جيش العدو: لا توجد تعليمات خاصة للجبهة الداخلية ونحن مستعدون لسيناريوهات متنوعة
اعلام العدو: اجتماع لقيادة المنطقة الشمالية لمتابعة الاوضاع الميدانية
الإمام الخامنئي: من غير المنطقي الاستمرار بالاتفاق النووي مع الدول الأوروبية الثلاث بدون أخذ ضمانات كافية لذلك
الرئيس الأميركي: تطبيق العقوبات على إيران سيبدأ قريباً وعليها أن تتفاوض وإلا سيحدث "شيء ما"
المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: إيران أعدت خطة تتناسب مع انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي
وزير الحرب الأميركي: واشنطن ستواصل العمل مع حلفائها وشركائها لضمان "عدم حصول إيران على السلاح النووي"
الخارجية الأميركية: قرار الانسحاب من الاتفاق النووي جرى بتنسيق عميق مع "إسرائيل"
القناة الثانية: الجيش الإسرائيلي ينشر بطاريات إضافية من منظومة القبة الحديدية في هضبة الجولان تحسباً للرد الإيراني
الرئيس الشيخ حسن روحاني في اتصال هاتفي مع ماكرون: أمام أوروبا فرصة محدودة للحفاظ على الاتفاق النووي
الإليزيه: الرئيس إيمانويل ماكرون أكد لنظيره الإيراني رغبة فرنسا في الإبقاء على الاتفاق النووي واحترام جميع بنوده
الرئيس بوتين يعرب أمام مجلس الأمن القومي عن "قلقه البالغ حيال الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي
حزب الله ينفي أي علاقة له بمواكب الدراجات النارية في بيروت لا قراراً ولا إدارةً ولا توجيهاً
حزب الله: لوقف تسيير أي موكب وتجاهل أي دعوة من هذا النوع لأنها مشبوهة ومرفوضة
النائب ارسلان: رفعت الغطاء عن كل من له علاقة بحادثة الشويفات "ويلي عندي سلمته" وأدعو الجميع للتهدئة
القوة الصاروخية اليمنية تقصف مقر المعلومات والحرب الالكترونية السعودي في نجران بصاروخ بدر 1 البالستي
القوة الصاروخية اليمنية تقصف الميناء الجاف وأهدافاً اقتصادية في الرياض بصواريخ بركان "تو اتش"
مصدر عسكري يمني: عشرات القتلى والجرحى من مرتزقة العدوان خلال التصدي لزحف لهم على موقع العمود في جيزان
مصدر عسكري يمني: إسقاط طائرتي تجسس لقوى العدوان خلال التصدي لزحف لهم على موقع العمود في جيزان
سانا: 4 شهداء و24 جريحاً حصيلة سقوط قذائف الجماعات الإرهابية على برج دمشق وساحة الميسات
يديعوت أحرنوت: الجيش الإسرائيلي يخفي آلياته العسكرية بعيداً عن الحدود في الجولان خشية استهدافها في إطار الرد الإيراني
السلطات العراقية تعلن إغلاق المطارات والمعابر الحدودية لمدة 24 ساعة خلال الانتخابات التشريعية في 12 أيار المقبل
ضابط في الاستخبارات العراقية: البغدادي موجود على الحدود السورية العراقية ويتنقل برفقة 5 أشخاص بينهم نجله وصهره
سلطات الاحتلال تمهل مدير منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية أسبوعين للمغادرة بذريعة الترويج لمقاطعتها
روسيا تحتفل بالذكرى الثالثة والسبعين لانتصار الاتحاد السوفياتي على ألمانيا النازية بعرض عسكري ضخم في موسكو
أفغانستان: سماع دوي انفجار في كابول والشرطة تبحث عن عدة مسلحين هاجموا مركزاً للشرطة
ترامب: الإفراج عن 3 أميركيين في كوريا الشمالية وهم في طريقهم إلى الولايات المتحدة برفقة بامبيو
اعلام العدو: تعليمات بالسماح "لسكان الجولان" بمغادرة الملاجئ مع الابقاء بالقرب منها
اعلام العدو: صواريخ باتريوت اعترضت صواريخ سورية كانت تلاحق طائرات اسرائيلية قرب طبريا
السيد نصر الله يتحدث في الذكرى الثانية لاستشهاد القائد مصطفى بدر الدين (ذوالفقار) الإثنين الساعة 5 عصرا في ثانوية شاهد_ طريق المطار
إعلام العدو: اجتماع لقيادة المنطقة الشمالية لمتابعة الأوضاع الميدانية
منذ 1 ساعة
10 May، 2018
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الناطق باسم جيش العدو: الجيش الإسرائيلي يتحرك في هذه اللحظات ضد أهداف إيرانية في سوريا
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