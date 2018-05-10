أعلن المتحدث باسم جيش الإحتلال الصهيوني عن إطلاق نحو 20 صاروخاً استهدفت مواقع عسكرية إسرائيلية في هضبة الجولان مصدرها الاراضي السورية. من جهته تحدث اعلام العدو عن اطلاق نحو 40 صاروخ من سوريا باتجاه مراكز للإحتلال في الجولان.

وطلبت سلطات الاحتلال من المستوطنين النزول الى الملاجئ المحصنة بعد ان دوت صافرات الانذار في هضبة الجولان. وكانت وسائل اعلام العدو اعلنت سماع اصداء انفجارات في مرتفعات الجولان المحتل . وفرضت الرقابة العسكرية الصهيونية الحجب عن أي معلومة حول الصواريخ التي استهدفت مراكز عسكرية اسرائيلية في الجولان.

والمراكز الإسرائيلية المستهدفة هي:

ـ مركز عسكري رئيسي للاستطلاع الفني والالكتروني

ـ مقر سرية حدودية من “وحدة الجمع الصوري 9900”

ـ مركز عسكري رئيسي لعمليات التشويش الالكتروني

ـ مركز عسكري رئيسي للتنصت على الشبكات السلكية واللاسلكية بالسلسلة الغربية

ـ محطات اتصالات لأنظمة التواصل والإرسال

ـ مرصد لوحدة أسلحة دقيقة موجهة أثناء عمليات برية

ـ مهبط مروحيات عسكرية.

ـ مقر القيادة العسكرية الإقليمية للواء 810

ـ مقر قيادة قطاع كتائب عسكرية في حرمون

ـ المقر الشتوي للوحدة الثلجية الخاصة “البنستيم”.