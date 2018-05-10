أثار حفل أقامته السفارة الإسرائيلية في مصر في أحد الفنادق المطلة على نهر النيل بقلب القاهرة مساء يوم الثلاثاء سخط قطاع كبير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومصر هي أول الدول العربية التي وقعت سلطاتها معاهدة سلام مع “إسرائيل” برعاية أمريكية عام 1979. ومنذ ذلك الحين تقف العلاقات بين الطرفين عند حد المستوى الرسمي إلى حد كبير خاصة فيما يتعلق بالتعاون الدبلوماسي والأمني والاقتصادي.

وقالت السفارة الإسرائيلية في بيان نشرته بالعربية على صفحتها على فيسبوك في وقت متأخر مساء يوم الثلاثاء إنها أقامت حفل استقبال بمناسبة ما اسمته “عيد الاستقلال السبعين لدولة إسرائيل” في فندق ريتز كارلتون في ميدان التحرير بالقاهرة. وأضافت أن الحفل حضره ”لفيف من الدبلوماسيين ورجال الأعمال وممثلون للحكومة المصرية“.

وعكس الغضب الذي انتاب عدد كبير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي حتى قبل أن يبدأ الحفل إلى أي حد لا يزال من الصعب تحول اتفاق السلام إلى تطبيع للعلاقات بين الشعب المصري والكيان الاسرائيلي.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية