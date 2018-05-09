مبادرة لتعليم اطفال الشهداء على صناعة الروبوتات في اللاذقية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 9 2018 - 22:42
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مبادرة لتعليم اطفال الشهداء على صناعة الروبوتات في اللاذقية
منذ 10 mins
9 May، 2018
تقارير مصورة
مبادرةٌ لتعليم مئةٍ من أطفال الشهداء على صناعة الروبوتات بدعم حكومي في اللاذقية.
المصدر:
المنار
اللاذقية
صناعة الروبوتات
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