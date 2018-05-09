دمشق وريفها:

ـ أعلن مصدر عسكري عن تصدي الدفاعات الجوية السورية لصاروخين إسرائيليين وتدميرهما في منطقة الكسوة بريف دمشق، يوم أمس.

فيما استُشهد المواطن هشام حمدي مزعل الديري وزوجته (من أهالي درعا _الشيخ مسكين) إثر الانفجار الناجم عن الاعتداء الإسرائيلي الذي وقع قرب الكسوة على أوتوستراد دمشق _درعا بريف دمشق.

ـ استشهد 4 مدنيين وأُصيب 24 آخرين، جراء الاعتداءات الإرهابية على منطقة المرجة وساحة الميسات في مدينة دمشق.

ـ سقطت قذيفة صاروخية على حي التضامن جنوب دمشق، مصدرها المجموعات المسلحة.

دير الزور ويفها:

ـ أُصيب طفل إثر انفجار لغمٍ من مخلَّفات تنظيم داعش في بلدة البحرة بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

ـ أعدم داعش شاباً في بلدة الشعفة، بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، بتهمة التواصل مع أشخاص مناوئين له.

ـ سلَّم أحد مسؤولي تنظيم داعش المدعو “نجاح إسماعيل” والملقب بـ “أبو ماهر الشامي” نفسه لـ “قسد” قُرب بلدة الشعفة في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

الحسكة وريفها:

ـ اعتقلت “قسد” شابين قُرب قرية العطشانة في ريف الحسكة الشمالي الشرقي، لسوقهم إلى “التجنيد الإجباري”.

ـ أُصيب مسلحان من “قسد”، إثر انفجار لغم زرعه مجهولون بسيارة كانت تقلهم، في بلدة مركدة بريف الحسكة الجنوبي.

حلب وريفها:

ـ خرجت تظاهرة في مدينة الباب في ريف حلب الشمالي الشرقي، طالبت الجيش التركي بالسماح لدخول مسلحي ريف حمص وجنوب دمشق مع عوائلهم، الى المدينة، وذلك بعد وصول الدفعة السادسة من مسلَّحي بلدات “بيت سحم، يلدا وببيلا” في ريف دمشق الجنوبي وعائلاتهم، إلى معبر أبو الزندين قرب مدينة الباب.

ـ قُتل مسلحان من “هيئة تحرير الشام”، إثر إطلاق مسلَّحين مجهولين النار عليهما، في قرية تل حدية بريف حلب الجنوبي الغربي.

ـ انفجرت عبوة ناسفة بسيارة تابعة للمسلحين زرعها مجهولون، غربي قرية التوامة بريف حلب الغربي.

إدلب وريفها:

ـ قتل 4 مسلَّحين من الجنسية الأوزباكستانية، إثر إطلاق الرصاص عليهم من قبل مجهولين على الطريق الواصل بين مدينة إدلب ومدينة معرة مصرين في ريف إدلب الشمالي.

ـ انفجرت عبوة ناسفة زرعها مجهولون بسيارة، قُرب جامع بلال في حي الضبيط بمدينة إدلب.

ـ حشدت كلٌ من “هيئة تحرير الشام” و”تنظيم حراس الدين” المقرب من “تنظيم القاعدة” عسكرياً، قُرب قريتي “الشيخ يوسف وعرب سعيد” في ريف إدلب الغربي، على خلفية توتر الأجواء بين الطرفين، نتيجة محاولة “الهيئة” قتل أحد مسؤولي “حراس الدين” في قرية عرب سعيد. جاء ذلك بعد اجتماع مسؤولي “الهيئة” مع تركيا، وتقديم الوعود للأتراك بمطاردة وقتال الفصائل المتعلقة بـ “القاعدة” في إدلب وريفها.

حمص وريفها:

ـ تمَّ تأجيل خروج الدفعة الثالثة من مسلحي ريفي حمص الشمالي وحماه الجنوبي التي كان من المقرر أن تتحرك اليوم باتجاه الشمال السوري لأسباب تتعلق بالأوضاع في جرابلس وإدلب، في حين بلغ مجموع الدفعتين الاولى والثانية التي خرجت من الريفين حتى نهاية يوم أمس 6194 شخصا.

وواصل الجيش السوري استلامه السلاح الثقيل من المجموعات المسلحة في المنطقة، وتسلم من المسلحين عند معبر المحطة على طريق مصياف “آلية بي ام بي” و 4 مدافع هاون مع قذائف ومدفع b9 وراجمات صواريخ من عيار 107 رشاش من عيار 14.5 ملم ورشاش من عيار 23 ملم وصواريخ محلية الصنع تطبيقاً للاتفاق الذي ينص على تسليم السلاح الثقيل.