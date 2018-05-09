أكد أمين عام مجلس صيانة الدستور في إيران آية الله الشيخ أحمد جنتي أن الموقف الأوروبي المعارض لإنسحاب الولايات المتحدة من الإتفاق النووي لا يكفي وننتظر الخطوة العملية الأوروبية في إطار تنفيذ إلتزاماتها النووية.

وخلال إجتماع مجلس صيانة الدستور أشار آية الله جنتي إلى إنسحاب الولايات المتحدة من الإتفاق النووي، قائلا : إن ترامب ومن خلال إنسحابه من الإتفاق النووي أظهر عدم قناعة بالمعاهدات الدولية وأنه يقرر إنطلاقاً من الأغراض السياسية والأهواء النفسية.

وتابع آية الله جنتي “إن قرار الرئيس الأمريكي وباعتراف القوى والأحزاب السياسية في هذا البلد لم يراع النتائج المتوقعة”، مشيراً إلى ان كبار الشخصيات العالمية وخاصة في الولايات المتحدة واوروبا يعتبرون أن إنتهاك الإتفاق النووي اسهم في انعدام الثقة بالولايات المتحدة.

ونوه اية الله جنبي بمواقف قائد الثورة الإسلامية وتحذيرات سماحته بشأن عدم إلتزام الولايات المتحدة بتعهداتها، مصرحا “إن قرار الولايات المتحدة غير الحكيم أكد بأن رؤية قائد الثورة هي أدق من كل الرؤى”.

المصدر: وكالة ارنا