أكد المتحدث بإسم الحكومة رئيس مؤسسة التخطيط والميزانية محمد باقر نوبخت إن إيران أعدت خطة تتناسب مع ظروف انسحاب الولايات المتحدة من الإتفاق النووي، مشيراً إلي أن هناك ميزانية قد رصدت وتتنساب مع مختلف الأوضاع ولا يوجد لدينا أي مشاكل في الوقت الحالي.

وفي تصريح صحفي له اليوم الأربعاء قال نوبخت أن وجود الولايات المتحدة داخل الإتفاق النووي لم يجلب إلا الشر والعقبات والإزعاج مشيراً إلي أن الأوضاع السياسية الدولية شهدت تحولاً جديداً منذ مساء الثلاثاء (أمس).

وقال: لعل هذه هي المرة الأولي التي تقف الولايات المتحدة بشكل سافر إلي جانب كيان زائف ورجعي في صف واحد وأمام كل دول العالم التي اصطفت إلي جانب الموقف الإيراني. وأعتبر المتحدث باسم الحكومة أن الولايات المتحدة ومن خلال الموقف الذي أعلنته ليلة أمس أثبتت بأنها غير مستقرة وأن قراراتها غير ثابتة ومتغيره علي عكس ما تدعي بأن لديها القدرة علي إدارة العالم.

ولفت إلي أن ذلك يأتي في وقت تمكنت إيران ومن خلال الإمكانيات القومية الكبيرة والوحدة الداخلية التي تتمتع بها، أن تواصل مشاريعها التنموية بقوة.

المصدر: وكالة ارنا