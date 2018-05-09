قصفت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية مساء اليوم الأربعاء بصاروخ باليستي مقر المعلومات والحرب الالكترونية السعودي في نجران جنوب السعودية. وأوضح مصدر عسكري أن القوة الصاروخية التابعة لمجاهدي الجيش واللجان الشعبية قصفت مقر المعلومات والحرب الالكترونية السعودي بصاروخ باليستي من طراز بدر1 محلي الصنع.

وكانت القوة الصاروخية قد أعلنت ظهر اليوم استهداف الميناء الجاف وأهدافا اقتصادية أخرى بالعاصمة السعودية الرياض بدفعة من صواريخ بركان تو إتش الباليستية، حيث أكد مصدر عسكري إصابة الصواريخ لأهدافها بدقة.

المصدر: المسيرة نت