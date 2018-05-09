قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تقرير صدر الاربعاء انه رفع حجم توقعاته الاقتصادية لعام 2018 مع استمرار الانتعاش واسع النطاق في العالم.

وتوقع البنك في تقرير جاء بعنوان “التوقعات الاقتصادية الإقليمية” ان يصل “متوسط معدل النمو 3.3 بالمائة خلال عام 2018، بزيادة 0.3 بالمائة عن توقعات صادرة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

كما توقع أن يصل متوسط معدل النمو الى 3.2 بالمائة في عام 2019 في البلدان التي يستثمر فيها. واوضح انه “بعد معاناة شديدة خلال الأزمة المالية العالمية، واجهت البلدان التي يستثمر فيها البنك صعوبة في العودة إلى مسار النمو في بادئ الأمر، ولكنها ما لبثت أن تمكنت من التعافي خلال عام 2017”.

وكان البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية اعلن في وقت سابق الاربعاء خلال اجتماعه الاول في الاردن عن قيامه باستثمارات قياسية حول العالم خلال عام 2017 بلغت نحو عشرة مليارات يورو، مؤكدا نمو أعماله في منطقة الشرق الاوسط الى ما يقارب سبعة مليارات يورو.

ويعقد البنك اجتماعه السنوي الـ27 في مركز الملك حسين بن طلال للمؤتمرات على شواطىء البحر الميت (50 كلم غرب عمان). وسيناقش مجلس محافظي البنك على مدى يومين سبل تنشيط الاقتصادات وآفاق الاستثمار ومستقبل الطاقة وحماية البيئة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية