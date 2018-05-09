ترامب: إذا لم تتفاوض إيران بشأن البرنامج النووي فإن شيئاً ما سيحدث لها وإذا استأنفت برنامجها النووي فستكون هناك عواقب خطيرة للغاية – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
May 9 2018 - 19:18
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
09 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
الإمام السيد علي الخامنئي: تصريحات الرئيس الأميركي بالأمس تهديد للشعب والنظام في إيران
الإمام الخامنئي: كلام الرئيس الاميركي الأخير سخيف ومتدني المستوى وأقول له نيابة عن الشعب الإيراني خسئت
الإمام الخامنئي: من غير المنطقي الاستمرار بالاتفاق النووي مع الدول الأوروبية الثلاث بدون أخذ ضمانات كافية لذلك
الرئيس الأميركي: تطبيق العقوبات على إيران سيبدأ قريباً وعليها أن تتفاوض وإلا سيحدث "شيء ما"
المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: إيران أعدت خطة تتناسب مع انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي
وزير الحرب الأميركي: واشنطن ستواصل العمل مع حلفائها وشركائها لضمان "عدم حصول إيران على السلاح النووي"
الخارجية الأميركية: قرار الانسحاب من الاتفاق النووي جرى بتنسيق عميق مع "إسرائيل"
القناة الثانية: الجيش الإسرائيلي ينشر بطاريات إضافية من منظومة القبة الحديدية في هضبة الجولان تحسباً للرد الإيراني
الإليزيه: الرئيس إيمانويل ماكرون أكد لنظيره الإيراني رغبة فرنسا في الإبقاء على الاتفاق النووي واحترام جميع بنوده
الرئيس بوتين يعرب أمام مجلس الأمن القومي عن "قلقه البالغ حيال الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي
القوة الصاروخية اليمنية تقصف الميناء الجاف وأهدافاً اقتصادية في الرياض بصواريخ بركان "تو اتش"
القوة الصاروخية اليمنية تطلق صاروخا بالستيا من نوع بدر 1 على معسكر للدفاعات الجوية السعودية في جيزان
مصدر عسكري يمني: عشرات القتلى والجرحى من مرتزقة العدوان خلال التصدي لزحف لهم على موقع العمود في جيزان
مصدر عسكري يمني: إسقاط طائرتي تجسس لقوى العدوان خلال التصدي لزحف لهم على موقع العمود في جيزان
سانا: 4 شهداء و24 جريحاً حصيلة سقوط قذائف الجماعات الإرهابية على برج دمشق وساحة الميسات
قوات "قسد": الجيش الأميركي أقام قاعدة عسكرية في منبج بعد تهديد تركيا بشن عملية عسكرية للسيطرة على المدينة
يديعوت أحرنوت: الجيش الإسرائيلي يخفي آلياته العسكرية بعيداً عن الحدود في الجولان خشية استهدافها في إطار الرد الإيراني
السلطات العراقية تعلن إغلاق المطارات والمعابر الحدودية لمدة 24 ساعة خلال الانتخابات التشريعية في 12 أيار المقبل
ضابط في الاستخبارات العراقية: البغدادي موجود على الحدود السورية العراقية ويتنقل برفقة 5 أشخاص بينهم نجله وصهره
سلطات الاحتلال تمهل مدير منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية أسبوعين للمغادرة بذريعة الترويج لمقاطعتها
فييتنام تطالب الصين بسحب صواريخ نشرتها على جزر متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي لأنها "انتهاك لسيادتها"
روسيا تحتفل بالذكرى الثالثة والسبعين لانتصار الاتحاد السوفياتي على ألمانيا النازية بعرض عسكري ضخم في موسكو
أفغانستان: سماع دوي انفجار في كابول والشرطة تبحث عن عدة مسلحين هاجموا مركزاً للشرطة
ترامب: الإفراج عن 3 أميركيين في كوريا الشمالية وهم في طريقهم إلى الولايات المتحدة برفقة بامبيو
السيد نصر الله يتحدث في الذكرى الثانية لاستشهاد القائد مصطفى بدر الدين (ذوالفقار) الإثنين الساعة 5 عصرا في ثانوية شاهد_ طريق المطار
ترامب: إذا لم تتفاوض إيران بشأن البرنامج النووي فإن شيئاً ما سيحدث لها وإذا استأنفت برنامجها النووي فستكون هناك عواقب خطيرة للغاية
منذ 11 mins
9 May، 2018
التعليقات
ذات صلة
القوة الصاروخية اليمنية تقصف مقر المعلومات والحرب الالكترونية السعودي في نجران بصاروخ بدر1 الباليستي
الاليزيه: ماكرون وروحاني يريدان العمل معا لمواصلة تطبيق الاتفاق النووي الايراني
اجتماع للجنة للتشاور السياسي بين السودان وتركيا في الخرطوم
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
{{first.title}}
{{#articles}}
{{#.}}
{{title}}
{{/.}}
{{/articles}}
المزيد..
{{#cats}}
{{category}}
{{/cats}}
{{#articles}}
{{title}}
{{/articles}}
المزيد..