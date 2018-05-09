أعلنت وزارة الخارجية السودانية أن لجنة للتشاور السياسي بين السودان وتركيا، ستنعقد غدا الخميس بالعاصمة الخرطوم، وستتناول عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان اليوم الأربعاء، “تستضيف الخرطوم يوم غد الخميس، اجتماعات لجنة التشاور السياسي بين السودان وتركيا”.

وأضافت الوزارة “وينتظر أن يبحث الجانبان العديد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك في مقدمتها العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، وآفاق التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية، الجوانب التنموية والفنية، مجالات التعليم والثقافة، التعاون في المجال القنصلي بجانب التعاون والتنسيق بين وزارتي خارجية البلدين في القضايا الإقليمية والدولية بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين”. وأشار البيان إلى أن اللجنة سيرأسها كل من “وكيل وزارة الخارجية السودانية السفير عبد الغني النعيم، فيما يرأس الجانب التركي، وكيل وزارة الخارجية التركي السيد أوميت يالجين”.

كانت تركيا قد أعلنت نيتها لرفع حجم التبادل التجاري مع السودان إلى مليار دولار في المرحلة الأولى، ولاحقا إلى 10 مليارات دولار. وقال نائب رئيس الوزراء التركي هاكان تشاووش أوغلو، في آذار/مارس المنصرم، إن “المسؤولين الأتراك والسودانيين سيبذلون ما بوسعهم لرفع حجم التجارة بين بلديهما من 400 مليون دولار إلى مليار دولار، مشيرا إلى أن السودان أحدى الدول المهمة في سياسة الشراكة التركية مع أفريقيا”.

ووقعت السودان وتركيا على 12 اتفاقية مشتركة، أثناء زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للخرطوم في كانون الأول/ديسمبر الماضي، من ضمنها وضع جزيرة سواكن تحت الإدارة التركية، لفترة لم يتم تحديدها، بغرض إعادة بنائها.

المصدر: سبوتنيك