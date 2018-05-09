أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اتصال هاتفي بنظيره الإيراني الشيخ حسن روحاني أن باريس ترغب في الحفاظ على الاتفاق النووي.

وذكر بيان للرئاسة الفرنسية، مساء اليوم الأربعاء، أن “ماكرون أكد لروحاني خلال اتصال هاتفي رغبة فرنسا في الحفاظ على الاتفاق النووي بكل جوانبه، مؤكدا ضرورة قيام إيران بالمثل”.

وأضاف البيان أن “ماكرون أكد للرئيس الإيراني رغبة بلاده في بدء محادثات على نطاق واسع مع كل الأطراف المعنية، انطلاقا من اتفاق 2015 النووي، للتوصل لإطار يكون لمصلحة الجميع، حول ما بعد الاتفاق النووي عام 2025، وأنشطة إيران البالستية، ودورها في المنطقة”.

وكشفت الرئاسة الفرنسية عن أن “وزير الخارجية جان إيف لودريان ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف يلتقيان قريبا لبدء المحادثات”.

المصدر: سبوتنيك