أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بعض الأطراف تحاول حاليا إزالة إنجازات الشعب السوفيتي الذي أنقذ العالم من العبودية والهولوكوست، متوعدا بأن روسيا لن تسمح بذلك.

وقال في كلمة ألقاها أثناء العرض العسكري الذي جرى اليوم الأربعاء بمناسبة عيد النصر في الساحة الحمراء في موسكو: “نشهد اليوم محاولات لإزالة إنجازات الشعب الذي أنقذ أوروبا والعالم من العبودية والإبادة وأهوال الهولوكوست، وتشويه أحداث الحرب ونسيان الأبطال الحقيقيين وتزييف وإعادة صياغة التاريخ نفسه. ولن نسمح بذلك أبدا. وواجبنا هو الحفاظ على الذاكرة حول شجاعة الجنود الذين ضحوا بأنفسهم من أجل حياة الآخرين”.

وأضاف أن الحرب هي تحد للحياة و”نفهم جدية التهديدات كما نفهم مدى هشاشة السلام”، مؤكدا أن “روسيا منفتحة للحوار من أجل الاستقرار في العالم”. وتابع: “نتذكر كارثتي الحربين العالميتين ودروسهما التاريخية. ونرى وراء التحديات الجديدة نفس الصفات القبيحة وكذلك الأنانية والتعصب والقومية العدوانية”.

المصدر: موقع روسيا اليوم