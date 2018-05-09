شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مسيرة “الفوج الخالد” إحياء لذكرى العسكريين الذين ضحوا بأرواحهم في الحرب العالمية الثانية. وتجري مسيرة “الفوج الخالد” عادة في كل المناطق الروسية ابتداء من كالينينغراد إلى كامتشاتكا. وهذا العام انضم لهذه المسيرة آلاف الناس في جميع أنحاء العالم. فقد خرج سكان لشبونة، ومدريد، وسان باولو، وبوينس آيرس، ونيويورك، وشيكاغو، إلى الشوارع لإحياء ذكرى المحاربين الذي حرروا العالم منذ 73 عاما من النازية.

ويعود تقليد إجراء مسيرة “الفوج الخالد” في روسيا إلى عام 2007 ومنطقة تيومين الروسية حيث جرت أول مسيرة من هذا النوع بعنوان “عرض للمنتصرين”، أما تسميتها الحالية “الفوج الخالد” فظهرت بمدينة تومسك الروسية عام 2012. وعام 2013 شملت المسيرة 120 مدينة روسية، وعام 2014 خرج سكان أكثر من 500 مدينة في 7 بلدان بالعالم إلى شوارع مدنهم مع صور لأقربائهم الذين شاركوا في الحرب.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد شارك في مسيرة “الفوج الخالد” 3 مرات، واعتاد أن يحمل صورة أبيه فلاديمير بوتين الذي أصيب بجروح حرجة في ضواحي مدينة لينينغراد (سان بطرسبورغ حاليا) في نوفمبر عام 1941.

المصدر: موقع روسيا اليوم