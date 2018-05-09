وزير الحرب الأمريكي جيمس ماتيس: سنواصل العمل مع حلفائنا وشركائنا لضمان عدم حصول إيران على السلاح النووي – موقع قناة المنار – لبنان
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May 9 2018 - 17:31
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الإمام السيد علي الخامنئي: تصريحات الرئيس الأميركي بالأمس تهديد للشعب والنظام في إيران
الإمام الخامنئي: كلام الرئيس الاميركي الأخير سخيف ومتدني المستوى وترتكب الحماقة
الإمام الخامنئي: من غير المنطقي الاستمرار بالاتفاق النووي مع الدول الاوروبية الثلاث بدون أخذ ضمانات كافية لذلك
الإمام الخامنئي: أقول نيابة عن الشعب الايراني للسيد ترامب خسئت
الإمام الخامنئي: قبلنا بالإتفاق النووي ولم ينته عداء أميركا لإيران لأنّ الثورة قطعت أياديها
رئيس مجلس الشورى الإيراني: على ما يبدو الرئيس الأميركي لا يفهم الاّ لغة القوّة وإيران ستحدّ من تصرفاته غير المنطقيّة
وزير الخارجية الروسي: روسيا ستظل ملتزمة بخطة العمل الشاملة المشتركة مع إيران
الخارجية الصينية: نأسف لقرار أميركا الإنسحاب من الإتفاق النووي وسنواصل العمل على حمايته
لقاء بين وزراء خارجية فرنسا والمانيا وبريطانيا وممثلين عن إيران الاثنين لبحث سبل الحفاظ على الاتفاق النووي
وزير الإقتصاد الفرنسي: من غير المقبول أن تضع واشنطن نفسها في مكانة شرطي اقتصادي للعالم
الرئيس التركي: أميركا ستكون الخاسرة من الانسحاب من الإتفاق النووي ولا يمكن تعطيل او إبرام الإتفاقيات الدولية بشكل كيفي
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: نستطيع ان نؤكد حتى اليوم وفاء ايران بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي
الكرملين: الرئيس الروسي يبحث مع أعضاء مجلس الأمن الروسي الوضع في سوريا بما فيها الضربات الإسرائيلية
شهيدان و14 جريحا جراء انفجار عبوة ناسفة داخل سيارة وسقوط قذيفة هاون في برج دمشق وساحة الميسات بدمشق
رويترز: سماع دوي 4 انفجارات في العاصمة السعودية الرياض
القوة الصاروخية اليمنية تقصف الميناء الجاف وأهدافا أخرى اقتصادية بالرياض بصواريخ بركان "تو اتش"
القوة الصاروخية اليمنية تطلق صاروخا بالستيا من نوع بدر 1 على معسكر للدفاعات الجوية السعودية في جيزان
قوات العدو تواصل نبش القبور في مقبرة باب الرحمة الملاصقة للمسجد الاقصى لصالح مشاريع تهويدية
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في عيد النصر: روسيا منفتحة على الحوار من أجل الإستقرار في العالم وحلّ جميع القضايا الدولية
وزير الخارجية الأميركي يعقد لقاءات مع مسؤولين كبار من كوريا الشمالية في بيونغ يانغ
السيد نصر الله يتحدث في الذكرى الثانية لاستشهاد القائد مصطفى بدر الدين (ذوالفقار) الإثنين الساعة 5 عصرا في ثانوية شاهد_ طريق المطار
وزير الحرب الأمريكي جيمس ماتيس: سنواصل العمل مع حلفائنا وشركائنا لضمان عدم حصول إيران على السلاح النووي
منذ 14 mins
9 May، 2018
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