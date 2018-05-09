دعت الحكومة الاردنية، اليوم، ايران الى “التعاون” مع جميع الاطراف من اجل اخلاء المنطقة من اسلحة الدمار الشامل، غداة انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع ايران.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني ان “موقف الأردن التاريخي والواضح هو دعم جميع الجهود والمبادرات الدولية، لإنهاء انتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع، بما في ذلك جهود الولايات المتحدة الأميركية في هذا المجال”.

واكد، في تصريحات اوردتها وكالة الانباء الاردنية، ضرورة “استجابة إيران لدعوات التفاوض التي دعا إليها الرئيس الأميركي، واستدامة الحوار، والتعاون مع جميع الأطراف من أجل إخلاء المنطقة من أسلحة الدّمار الشامل، والوصول إلى تفاهمات تمنع خطر انتشار الأسلحة النوويّة، وتوقف سباق التسلح الذي يهدد العالم بأسره”.

واشار الى ان “ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم يشكل أهمية قصوى لجميع الأطراف الاقليمية والدولية”، مؤكدا ضرورة “اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق هذا الهدف، وضمان التزام إيران ببنود القانون الدولي، ووقف انتشار أسلحة الدمار الشامل، والتزام مبادئ حسن الجوار”.

واكد “دعم الأردن إقامة مناطق خالية من الأسلحة النووية في جميع أنحاء العالم، وخصوصا في منطقة الشرق الأوسط”.

وأعلنت 3 دول خليجية هي السعودية والبحرين والامارات مساء أمس تأييدها الخطوات التي اعلنها الرئيس الاميركي لجهة انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الايراني.

المصدر: وكالات