دعا النائب ميشال موسى الجميع الى “طي الصفحة القديمة والذهاب الى ما هو مصلحة الوطن والى الهدوء والامان، وبالتالي الانطلاق ببرامج نتبارك فيها وليس الى الشارع”.

وأضاف موسى خلال تقديم التهاني إلى الرئيس نبيه بري بفوز “لائحة الامل والوفاء” في دارته في المصيلح: “نبارك للرئيس بري الزعيم الوطني ورئيس الكتلة ورئيس مجلس النواب، فنحن هنا كلنا نبارك لبعضنا على هذا الاستحقاق الانتخابي والنجاح الباهر التي حققته لوائح الرئيس بري”.

اضاف: “من الطبيعي اجرائيا بعد انتهاء ولاية هذا المجلس في 20 الجاري، ان ينتخب رئيسا للمجلس واللجان ومكتب المجلس، وطبعا الحديث عن تأليف حكومة المفترض ان يأخذ الحيز الاكبر من النقاش وبالتالي برامج للكتل السياسية في ضوئها التي تؤيد تسمية رئيس الحكومة وتأليف الحكومة”.

وعن أحداث بيروت بالامس قال: “انه امر مدان فعلينا ان نعي المخاطر التي من شأنها تأخذنا الى ما نحمد عقباه فعلينا العودة إلى الوطن لانه وطن الجميع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام