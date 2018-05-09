نظمت القاعدة الجوية الروسية في مطار حميميم بسوريا، عرضا عسكريا مهيبا اليوم في الذكرى الـ 73 للنصر في الحرب العالمية الثانية، شاركت فيه قوات روسية وسورية وفقا لبيان وزارة الدفاع.

وقالت الوزارة في بيانها “تم في التاسع من أيار/مايو 2018 تنظيم عرض عسكري في القاعدة الجوية في حميميم مكرس للذكرى الـ 73 للنصر في الحرب الوطنية العظمى”.

وشاركت في العرض ثلة من جنود وضباط قوة المهام الإدارية، والقوات المضادة للطائرات وفوج الصواريخ والقوات الخاصة الطبية وطيارين من فوج الطيران المختلط، ووحدة من الشرطة العسكرية التابعة للقوات المسلحة، ومجموعة من القوات المسلحة للجمهورية العربية السورية.

وجرى العرض العسكري بإمرة الجنرال ميجور أندريه روزينزكي، وتحت رعاية قائد القوات المسلحة للقوات الروسية في سوريا الجنرال ألكسندر جورافليف.

المصدر: وكالات