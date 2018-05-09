مثّل رئيس ملتقى الألوان الفني الشاعر محمد علوش لبنان في المهرجان الدولي للشعر في تونس بمنطقة جدليان بحضور مشاركين من 24 دولة عربية واجنبية وحمل المهرجان الذي نظمته جمعية علي بن غذاهم للشعر العربي عنوان “المقاومة وتجريم التطبيع” بالدورة لـ 21 .

وتضّمن المهرجان جلسات ومداخلات لأساتذة ومختصين وأكاديميين إلى جانب قراءات شعرية في المنطقة الأثريّة بمدينة سبيطلة و “عين سلسلة” بمنطقة العيون وعروض موسيقية ومسرحية وزيارات ميدانية للمعالم السياحية والآثار التي تزخر بها ولاية القصرين.

وحلت الشاعرة آلاء السياب كريمة الشاعر العراقي الكبير بدر شاكر السياب ضيفة شرف هذه الدورة وحمل كل يوم من أيام المهرجان الأربعة اسم احدى الدول العربية: يوم فلسطين ويوم سوريا ويوم العراق ويوم ليبيا . واكد علوش على اهمية اللقاء دائما في مثلا هكذا مناسبات مما يغني التواصل ويشد الروابط بين الدول العربية والقضايا المشتركة شاكرا الشاعر التونسي عبد الكريم الخالقي مدير خيمة علي بن غذاهم على جهوده في انجاح المهرجان .

كما شارك علوش في امسية شعرية بعنوان “سحر الشرق” نظمتها دار الثقافة في السليمانية في العاصمة تونس بمشاركة الشاعر العراقي عبد الزهرة الديراوي والسوري الدكتور محمد سعيد العتيق وحضور الروائي التونسي شوقي الصليعي ولفيف من الشعراء والادباء التونسيين وادارت الامسية الكاتبة سمياء رمان بحضور مدير دار الثقافة الشاعر فريد السعيداني.

المصدر: انترنت