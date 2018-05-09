وصلت نسبة الإعالة بالمسنين في دول الاتحاد الأوروبي، والتي تؤشر إلى عدد المسنين مقابل كل 100 شخص في سن العمل، إلى مستويات قياسية بعد ارتفاعها إلى 29.9 بالمائة في 2017.

وبحسب مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي “يوروستات” فإن نسبة الإعالة بالمسنين في 1997 كان عند 22.5 بالمائة، بينما ارتفعت هذه النسبة إلى مستوى قياسي العام الماضي ووصلت إلى 29.9 بالمائة.

وأكثر نسبة إعالة بالمسنين بين دول الاتحاد الأوروبي، سجلت في إيطاليا وبلغت 34.8 بالمائة، تلتها اليونان بـ33.6 بالمائة، ثم فنلندا بـ33.2 بالمائة، والبرتغال بـ32.5 بالمائة، وألمانيا بـ32.4 بالمائة.

وأقل نسبة إعالة بالمسنين بين دول الاتحاد الأوروبي، سجلت في لوكسمبورغ وجاءت عند 20.5 بالمائة تلتها إيرلندا بـ20.7 بالمائة، وسلوفاكيا بـ21.5 بالمائة، وإدارة جنوب قبرص الرومية بـ22.8 بالمائة.

وتصدرت تركيا قائمة الدول الأوروبية، من حيث انخفاض نسبة الإعالة بالمسنين فيها، بـ12.3 بالمائة.

وبحسب مؤسسة الإحصاء التركية، فإنه يتوقع أن تصل نسبة الإعالة بالمسنين في 2023 إلى 15.2 بالمائة، وفي 2030 إلى 19.6 بالمائة، وفي 2040 إلى 25.3 بالمائة.

المصدر: وكالة الاناضول