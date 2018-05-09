أكد مصدر مطلع في وزارة النفط الايرانية اليوم الأربعاء أن الوزارة لم تتلقى حتى الآن أي إشعار من أي شركة نفط أجنبية برغبتها بالخروج من ايران بعد قرار الرئيس الأميركي بالخروج من الاتفاق النووي مؤكداً أن ايران لن تفاوض على البقاء أي شركة تريد الخروج.

وقال المصدر “لم نتلقى اي إشعار حتى اللحظة من شركات النفط الدولية بالانسحاب او تعليق العمل في ايران “.

وتابع “اي شركة اجنبية ترغب بالخروج من ايران بعد قرار ترامب لن نفاوضها على البقاء… فنحن بإمكاننا متابعة مشاريعنا الموضوعة بالاعتماد على قدراتنا الداخلية”.

هذا وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الأمس الثلاثاء، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران عام 2015، وإعادة فرض العقوبات على طهران، لافتاً أنّ الاتفاق لا يمنع من نشاط إيران المزعزع في المنطقة.

وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني بقاء بلاده بالاتفاق النووي دون الولايات المتحدة شريطة أن تتأكد ايران خلال أسابيع أنها ستحصل على امتيازات الاتفاق كاملة بضمان باقي أطراف الاتفاق.

المصدر: سبوتنيك