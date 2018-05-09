واصلت سلطات العدو الاسرائيلي اعتداءاتها على المقدسات في الاراضي المحتلة، حيث قامت بفصل جزء من مقبرة باب الرحمة الملاصقة بالجدار الشرقي للمسجد الأقصى المبارك، بزعم إنشاء حديقة، في مخالفة واضحة وفاضخة لكل الاعراف والقوانين الدولية والتعاليم الدينية.

وقالت مصادر فلسطينية إن “فرق تابعة للسلطات الاسرائيلية قامت باقتطاع جزء من المقبرة بحجة العمل لاقامة حديقة”، ولفتت الى ان “أن تلك الطواقم تواصل تدنيسها واستهدافها للمقبرة حيث يأتي انشاء الحديقة ضمن المخطط الذي يجري تنفيذه بمحيط سور القدس التاريخي في محاولة لطمس معالم المدينة وهويتها”.

وكان أهالي بلدة سلوان بالقدس المحتلة، اعترضوا على هذه الانتهاكات وتصدوا عدة مرات للطواقم الإسرائيلية، باعتبار أن المقبرة وقف إسلامي، وهي من أقدم مقابر فلسطين.

المصدر: فلسطين اليوم