الامام الخامنئي: كلام الرئيس الاميركي الاخير سخيف ومتدني المستوى – موقع قناة المنار – لبنان
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May 9 2018 - 13:31
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الإمام السيد علي الخامنئي: تصريحات الرئيس الأميركي بالأمس تهديد للشعب والنظام في إيران
الإمام الخامنئي: كلام الرئيس الاميركي الأخير سخيف ومتدني المستوى وترتكب الحماقة
الإمام الخامنئي: من غير المنطقي الاستمرار بالاتفاق النووي مع الدول الاوروبية الثلاث بدون أخذ ضمانات كافية لذلك
الإمام الخامنئي: أقول نيابة عن الشعب الايراني للسيد ترامب خسئت
الإمام الخامنئي: قبلنا بالإتفاق النووي ولم ينته عداء أميركا لإيران لأنّ الثورة قطعت أياديها
الرئيس الإيراني يؤكد أن بلاده كانت وفية بما تعهدت به بموجب الإتفاق النووي وفق تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية
الشيخ حسن روحاني: الإتفاقية كانت بين أطراف عدة وصادق عليها مجلس الأمن ولم تكن بين إيران والولايات المتحدة
الرئيس الإيراني: سنبدأ بتخصيب اليورانيوم دون قيود في حال لم تحقق الإتفاقية مصالحنا لكننا سننتظر عدة أسابيع قبل ذلك
وزير الخارجية الإيرانية يعلن عن جولة له على الدول الموقعة على الإتفاق النووي ستحدد طبيعة رد طهران على قرار ترامب
رئيس مجلس الشورى الإيراني: على ما يبدو الرئيس الأميركي لا يفهم الاّ لغة القوّة وإيران ستحدّ من تصرفاته غير المنطقيّة
الخارجية الصينية: نأسف لقرار أميركا الإنسحاب من الإتفاق النووي وسنواصل العمل على حمايته
الخارجية السورية: ردود الفعل المنددة لقرار أمريكا أظهرت عزلة واشنطن وخطأ سياساتها التي من شأنها زيادة التوترات بالعالم
موغيريني تعلن أن الإتحاد الأوروبي مستمر بإلتزامه في تطبيق الإتفاق النووي وتدعو طهران لعدم السماح لأي شخص بتفكيك الاتفاق
لقاء بين وزراء خارجية فرنسا والمانيا وبريطانيا وممثلين عن إيران الاثنين المقبل لبحث سبل الحفاظ على الاتفاق النووي
قادة فرنسا وبريطانيا وألمانيا يعربون عن قلقهم من قرار ترامب الإنسحاب من الإتفاق النووي ويؤكدون التزامهم به
قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا: نشجع إيران على الإلتزام بضبط النفس في ردها على القرار ومواصلة الإلتزام بتعهداتها
وزير الخارجية الألماني: الإتفاق النووي مع إيران يعد الضامن للأمن الدولي ولم يمت والإنسحاب الأميركي منه لا يعني نهايته
وزير الخارجية الهولندي: إنهاء الولايات المتحدة الصفقة النووية مع إيران قرار سيئ وسنعمل مع الاتحاد الأوروبي لإيحاد حل
وزير الإقتصاد الفرنسي: من غير المقبول أن تضع واشنطن نفسها في مكانة شرطي اقتصادي للعالم
الرئيس التركي: أميركا ستكون الخاسرة من الانسحاب من الإتفاق النووي ولا يمكن تعطيل او إبرام الإتفاقيات الدولية بشكل كيفي
الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن قلقه إزاء قرار ترامب ويدعو الدول الأخرى الموقعة عليه إلى الوفاء بالتزاماتها
وكالة سانا نقلاً عن مصدر عسكري: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصاروخين إسرائيليين وتدمرهما في منطقة الكسوة بريف دمشق
سانا: سقوط 4 قذائف هاون على برج دمشق التجاري وساحة الميسات ومنطقة المرجة وأطراف دف الشوك
رويترز: سماع دوي 4 انفجارات في العاصمة السعودية الرياض
القوة الصاروخية اليمنية تقصف الميناء الجاف وأهدافا أخرى اقتصادية بالرياض بصواريخ بركان "تو اتش"
القوة الصاروخية اليمنية تطلق صاروخا بالستيا من نوع بدر 1 على معسكر للدفاعات الجوية السعودية في جيزان
قوات العدو تواصل نبش القبور في مقرة باب الرحمة الملاصقة للمسجد الاقصى لصالح مشاريع تهويدية
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في عيد النصر: روسيا منفتحة على الحوار من أجل الإستقرار في العالم وحلّ جميع القضايا الدولية
وزير الخارجية الأميركي يعقد لقاءات مع مسؤولين كبار من كوريا الشمالية في بيونغ يانغ
السيد نصر الله يتحدث في الذكرى الثانية لاستشهاد القائد مصطفى بدر الدين (ذوالفقار) الإثنين الساعة 5 عصرا في ثانوية شاهد_ طريق المطار
الامام الخامنئي: كلام الرئيس الاميركي الاخير سخيف ومتدني المستوى
منذ 1 ساعة
9 May، 2018
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