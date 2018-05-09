ارتفع عدد ضحايا جريمة العدوان السعودي الأمريكي التي استهدفت، اليوم الاثنين، وسط العاصمة صنعاء إلى أكثر من 91 شهيداً وجريحاً مدنياً بينهم طلاب مدارس، في حصيلة غير نهائية.

وأوضح مراسل “المسيرة نت” أن سته مدنيين بينهم طفل استشهدوا وجرح أكثر من 86 أخرين بينهم طلاب مدارس في حصيلة غير نهائية جراء استهداف طيران العدوان لمكتب رئاسة الجمهورية في مديرية التحرير بالعاصمة صنعاء.

من جهته أكد مدير مدرسة جمال عبد الناصر في منطقة التحريرعلي شرف الدين بأن غارات العدوان أدت إلى إصابة عدد من الطلاب، مشيرا إلى أن حالة من الهلع انتابه طلاب المدرسة نتيجة الغارات، وأن إدارة المدرسة اضطرت لقطع الامتحانات خوفا على الطلاب.

وتعمد طيران العدوان السعودي الأمريكي استهداف الحي المكتظ بالسكان في وقت الدوام الرسمي وذروة الحركة، والازدحام المروري بهدف قتل أكبر عدد من المدنيين.

وافيد في وقت سابق باستشهاد 6 مواطنين وإصابة أكثر من 30 آخرين كحصيلة أولية جراء غارتين لطيران العدوان استهدف مكتب رئاسة الجمهورية في حي التحرير وسط العاصمة.

ورجح المراسل ارتفاع عدد الشهداء بسبب الإصابات الحرجة لدى الجرحى، مشيرا إلى أن عمليات الإنقاذ وانتشال الضحايا لاتزال مستمرة حتى اللحظة.

وكان طيران العدوان السعودي الأمريكي قد استهدف بغارتين، فجر اليوم، وزارتي الدفاع والداخلية بالعاصمة صنعاء.

يأتي ذلك في سياق الجرائم التي يرتكبها العدوان الأمريكي السعودي بحق الشعب اليمني منذ 26 مارس 2015م، والتي أدت إلى استشهاد أكثر من 37 ألف مدني بحسب احصائيات مدنية مستقلة.

المصدر: المسيرة