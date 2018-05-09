أعلنت حركة “حماس” في فلسطين عن صرف مساعدة مالية علاجية جديدة اليوم الاربعاء لـ 247 مصاب من مصابي مسيرة العودة.

وأشارت الحركة الى أن “الصرف لـ13 إصابة خطيرة بقيمة 500$ و234 إصابة متوسطة بقيمة 200$ حسب تقارير وزارة الصحة”، ولفتت الى أن “مجموع ما تم صرفه لمصابي مسيرة العودة ما يزيد عن 500,000 دولار”.

وأكدت الحركة أن “هذه المساعدة تأتي وفاء للمصابين المشاركين في مسيرة العودة الكبرى الذين حملوا أرواحهم على أكفهم معلنين للعالم أجمع على حقهم في العودة لقراهم التي هجروا منها قصرا”.

وشددت الحركة على أن “هذه المساعدة المالية تأتي في إطار تحمل حركة حماس لمسؤولياتها تجاه شعبها رغم معاناتها من أزمة مالية خانقة وتنصل حكومة الوفاق الوطني لمسؤولياتها تجاه قطاع غزة رغم الأزمات وتردي الأوضاع المعيشية والاجتماعية”.

وأكدت حماس “أنها ستواصل دعم نضال شعبنا بكل الوسائل والأدوات المتاحة على الرغم من صعوبة الأوضاع في قطاع غزة”.

المصدر: فلسطين اليوم