أبرز التطورات على الساحة السورية:

* دمشق وريفها:

ـ أعلن مصدر عسكري عن تصدي الدفاعات الجوية السورية لصاروخين إسرائيليين وتم تدميرهما في منطقة الكسوة بريف دمشق.

فيما استُشهد المواطن هشام حمدي مزعل الديري وزوجته (من أهالي درعا _الشيخ مسكين) إثر الانفجار الناجم عن الاعتداء الإسرائيلي الذي وقع قرب الكسوة على أوتوستراد دمشق _درعا بريف دمشق.

* دير الزور ويفها:

ـ أ ُصيب طفل إثر انفجار لغمٍ من مخلَّفات تنظيم داعش في بلدة البحرة بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

ـ أعدم داعش شاباً في بلدة الشعفة، بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، بتهمة التواصل مع أشخاص مناوئين له.

ـ سلَّم أحد مسؤولي تنظيم داعش المدعو “نجاح إسماعيل” والملقب بـ “أبو ماهر الشامي” نفسه لـ “قسد” قُرب بلدة الشعفة في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

* الحسكة وريفها:

ـ اعتقلت “قسد” شابين إثنين، قُرب قرية العطشانة في ريف الحسكة الشمالي الشرقي، لسوقهم إلى “التجنيد الإجباري”.

ـ أُصيب مسلحان من “قسد”، إثر انفجار لغم زرعه مجهولون بسيارة كانت تقلهم، في بلدة مركدة بريف الحسكة الجنوبي.

* الرقة وريفها:

ـ استولت “قسد” على عدد من المنازل في حي الدرعية بمدينة الرقة، بحجة تعامل أصحابها مع داعش.

* إدلب وريفها:

ـ قتل 4 مسلَّحين من الجنسية الأوزباكستانية، إثر إطلاق الرصاص عليهم من قبل مجهولين على الطريق الواصل بين مدينة إدلب ومدينة معرة مصرين في ريف إدلب الشمالي.

ـ انفجرت عبوة ناسفة زرعها مجهولون بسيارة، قُرب جامع بلال في حي الضبيط بمدينة إدلب.

* المشهد المحلي:

ـ أدانت سورية بشدة قرار الرئيس الأمريكي الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران مجددة تضامنها الكامل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومعربة عن ثقتها الكاملة بقدرة إيران على تجاوز تداعيات الموقف العدواني للإدارة الأمريكية.

* المشهد الدولي:

ـ أعلنت الخارجية الكازاخية، عن جولة جديدة من محادثات أستانا حول سوريا ستعقد في 14 ـ 15 من الشهر الجاري.

ـ قال رئیس الجمهوریة الإسلامية الإيرانية، حسن روحاني، في معرض الرد على قرار ترامب الاخیر بشأن انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، إن الاتفاق النووي أصبح الیوم بین إیران و5 دول أخرى دون الوجود الأمریكي.

وأضاف روحاني “أنه في حال أدركت إیران بأنها لم تحصل على مصالحها في إطار الاتفاق النووي سأتحدث الى الشعب الإیراني بشأن اتخاذ قرارات جدیدة في هذا الخصوص”.

ـ قال القائد العام لحرس الثورة الاسلامية الإيرانية، اللواء محمد علي جعفري، انه كان واضحاً تماماً بأن الامريكيين ليسوا موضع ثقة، وتم مرة اخرى اثبات ان امريكا لا يمكن الوثوق بها في التفاوض والتعامل، مضيفاً أن انسحاب امريكا من الاتفاق النووي ليس حدثاً جديداً ولن يكون مؤثرا ومصيرياً في أي من المجالات.

ـ قال القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم الموسوي، إن “شرعنة التفاوض مع امريكا كانت من أكبر خسائر الاتفاق النووي”.

وأعرب عن “ارتياحه لانسحاب امريكا من الاتفاق النووي، قائلاً: اشكر الله لأن امريكا انسحبت من الاتفاق النووي، هذه هي طبيعة نظام الهيمنة والنظرة الخاصة التي يملكونها تجاهنا.

ـ قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف: “في الرد على الانتهاك المستمر والانسحاب غير الشرعي لأمريكا من الاتفاق النووي، وكما تم تحديده من قبل رئيس الجمهورية، سأقوم بالجهود الدبلوماسية لنرى هل يمكن للبقاء في خطة العمل المشتركة الشاملة ان يضمن كامل مصالح إيران، فالنتائج ستحدد ردنا”.

ـ قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني علي لاريجاني، خلال اجتماع لمجلس الشورى الإسلامي، ان انسحاب امريكا من الاتفاق النووي اثبت ان ترامب لا يتمتع بالأهلية العقلية لتسوية المشاكل، مضيفاً ان الرئيس الامريكي اثبت بأن لغة القوة هي الاكثر فعالية بالنسبة له.

ـ أحرق نواب مجلس الشورى الإسلامي الإيراني وفي مستهل الجلسة العلنية لمجلس الشورى الاسلامي، علم أميركا والاتفاق النووي وذلك رداً على اساءات ترامب تجاه الجمهورية الاسلامية الايرانية.

ـ اعتبر مصدر في الخارجية الروسية أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، يمثل تهديداً للأمن الدولي، مؤكدةً مواصلة الجهود للحفاظ على الصفقة، وذلك في أول رد لها على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران.

ـ قال رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس الدوما الروسي إنّ تداعيات قرار واشنطن ستكون مدمرة إن لم تكن كارثية. وأضاف لا معنى بعد الآن للامتناع عن توريد أنظمة “أس 400” إلى إيران.

ـ قال وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان، إن “الاتفاق النووي الإيراني لم يمت، محذراً مما وصفه “الخطر الحقيقي” من مواجهة في المنطقة بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي.

وأعلن الوزير الفرنسي عن “اجتماع مزمع عقده الاثنين المقبل مع وزراء خارجية إيران وبريطانيا وألمانيا، لبحث برنامج الصواريخ البالستية الإيراني وقضايا أخرى لكن يجب الإبقاء على الاتفاق النووي”.

ـ قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها ستعمل على إيقاف أنشطة إيران “الإرهابية” بالشرق الأوسط والعالم. وأضافت أنه أمام الشركات الأمريكية عدة أشهر للانسحاب من إيران.

ـ قال الناطق الاقليمي باسم الخارجية الأميركية ناثان تاك، حول قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، إنّه سيعمل مع الدول الأوروبية لزيادة الضغط على النظام الإيراني.

وأضاف من حق أي دولة أن تنسحب من أي اتفاقية لم تعد تخدم الأمن والسلم الدوليين. وأكد أنّ ترامب ملتزم بمنع إيران من امتلاك السلاح النووي.

ـ أكّد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما أن الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني خطأ شنيع.

من جانبها، وصفت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة والمرشحة السابقة للرئاسة الأمريكية، هيلاري كلينتون، “الخروج من الاتفاق النووي مع إيران بأنه “خطأ كبير”.

ـ أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنَّ بلاده إضافة إلى ألمانيا وبريطانيا، يشعرون بالأسف للقرار الأمريكي الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني.

من جهتها أكّدت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، تقول التزام بريطانيا وألمانيا وفرنسا أن الدول الثلاث باتفاق إيران النووي.

ـ دعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغيريني، المجتمع الدولي إلى الالتزام بالاتفاق النووي مع إيران، رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب منه وإعادة فرض عقوبات على طهران. وقالت موغيريني: “إنني قلقة بشكل خاص بشأن إعلان الليلة بفرض عقوبات جديدة”.

ـ حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس الدول الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران على عدم التخلي عنه.

– وصفت الخارجية التركية، في بيانٍ لها قرار الولايات المتحدة الأمريكية بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران بأنه “خطوة مؤسفة”.

من جهته، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إن ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران سيزعزع الاستقرار ويخلق صراعات جديدة.

ـ أيدت البحرين والإمارات قرار الرئيس الأمريكي بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران.

المصدر: الاعلام الحربي