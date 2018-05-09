انفجار ثان يقع في منطقة قلعة فتح الله وسط العاصمة الأفغانية كابول (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 9 2018 - 11:15
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الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعلن إنسحاب بلاده من الإتفاق النووي مع ايران وإعادة فرض العقوبات الإقتصادية على طهران
دونالد ترامب: الإتفاق مع إيران كان يفترض أن يحمي الولايات المتحدة ولكنه سمح لإيران بالإستمرار بتخصيب اليورانيوم
وزير الخارجية الأميركي يقول إن واشنطن تعمل مع الحلفاء للوصول إلى "حل شامل ودائم للتهديد الإيراني"
الرئيس الأميركي السابق باراك اوباما يعتبر أن قرار ترامب خطأ فادح من شأنه أن ينال من صدقية الولايات المتحدة في العالم
العدو الإسرائيلي والسعودية والبحرين والإمارات يرحبون بقرار ترامب بعد دقائق من إعلانه ويؤيدون إعادة العقوبات على ايران
نتانياهو يرحب بقرار ترامب: ايران تحاول تأسيس قواعد عسكرية في سوريا وعلى المجتمع الدولي منع ايران من امتلاك ترسانة نووية
الرئيس الإيراني يؤكد أن بلاده كانت وفيه بما تعهدت به بموجب الإتفاق النووي وفق تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية
الشيخ حسن روحاني: الإتفاقية كانت بين أطراف عدة وصادق عليها مجلس الأمن ولم تكن بين إيران والولايات المتحدة
الشيخ روحاني: في حال ضمنت الاتفاقية مصالح الشعب الإيراني سنستمر بها لكن إذا كان العكس فلدينا طريق واضح
الرئيس الإيراني: سنبدأ بتخصيب اليورانيوم دون قيود في حال لم تحقق الإتفاقية مصالحنا لكننا سننتظر عدة أسابيع قبل ذلك
وزير الخارجية الإيرانية يعلن عن جولة له على الدول الموقعة على الإتفاق النووي ستحدد طبيعة رد طهران على قرار ترامب
رئيس مجلس الشورى الإيراني: على ما يبدو الرئيس الأميركي لا يفهم الاّ لغة القوّة وإيران ستحدّ من تصرفاته غير المنطقيّة
الخارجية الروسية تعلن أن موسكو مستاءة من قرار واشنطن الإنسحاب من الإتفاق لمصالحها الذاتية على الرغم من رأي أغلب الدول
روسيا تؤكد مواصلة التعاون مع الأعضاء الآخرين في خطة العمل المشتركة ومواصلة تطوير التعاون والحوار السياسي مع إيران
الخارجية السورية: ردود الفعل المنددة لقرار أمريكا أظهرت عزلة واشنطن وخطأ سياساتها التي من شأنها زيادة التوترات بالعالم
موغيريني تعلن أن الإتحاد الأوروبي مستمر بإلتزامه في تطبيق الإتفاق النووي وتدعو طهران لعدم السماح لأي شخص بتفكيك الاتفاق
لقاء بين وزراء خارجية فرنسا والمانيا وبريطانيا وممثلين عن إيران الاثنين المقبل لبحث سبل الحفاظ على الاتفاق النووي
قادة فرنسا وبريطانيا وألمانيا يعربون عن قلقهم من قرار ترامب الإنسحاب من الإتفاق النووي ويؤكدون التزامهم به
قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا: نشجع إيران على الإلتزام بضبط النفس في ردها على القرار ومواصلة الإلتزام بتعهداتها
وزير الخارجية الألماني: الإتفاق النووي مع إيران يعد الضامن للأمن الدولي ولم يمت والإنسحاب الأميركي منه لا يعني نهايته
وزير الخارجية الهولندي: إنهاء الولايات المتحدة الصفقة النووية مع إيران قرار سيئ وسنعمل مع الاتحاد الأوروبي لإيحاد حل
وزير الإقتصاد الفرنسي: من غير المقبول أن تضع واشنطن نفسها في مكانة شرطي اقتصادي للعالم
الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن قلقه إزاء قرار ترامب ويدعو الدول الأخرى الموقعة عليه إلى الوفاء بالتزاماتها
وكالة سانا نقلاً عن مصدر عسكري: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصاروخين إسرائيليين وتدمرهما في منطقة الكسوة بريف دمشق
القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية تطلق صاروخا بالستيا من نوع بدر 1 على معسكر للدفاعات الجوية في جيزان
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في عيد النصر: روسيا منفتحة على الحوار من أجل الإستقرار في العالم وحلّ جميع القضايا الدولية
انفجار ثان يقع في منطقة قلعة فتح الله وسط العاصمة الأفغانية كابول (سبوتنيك)
منذ 27 mins
9 May، 2018
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