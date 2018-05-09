سرقت عناصر من قوات العدو الإسرائيلي الأربعاء مبلغا ماليا خلال المداهمات في مدينة الخليل بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة، ما يؤكد الطبيعة الجرمية وغير الاخلاقية لدى هؤلاء العناصر الذين يظهرون الوجه الحقيقي للكيان الصهيوني وقيادته السياسية والعسكرية.

وأكدت مصادر فلسطينية أن “قوات الاحتلال داهمت منزل الشقيقين عبد الكريم وأحمد رشيد أبو رموز واستولت على 20 ألف شيقل، خلال تفتيش منزليهما”، ولفتت الى انه “بحجة التفتيش والبحث عن تفاصيل معينة يقوم الجنود بسرقة الاموال وبعض المقتنيات بدون اي مبرر”.

وأشارت المصادر إلى أن “تلك القوات داهمت منزلي المواطنين عبد الله السلال من بني نعيم شرقا وعاطف علي حسين رباع من بلدة يطا جنوبا، وفتشتهما”، ولفتت الى ان “قوات الاحتلال نصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل بلدات المحافظة وفتشت مركبات المواطنين ودققت في هوياتهم”.

المصدر: فلسطين اليوم