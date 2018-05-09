اعتبر النائب اللبناني المنتخب ادغار طرابلسي أن “المطلوب اليوم العمل على ثقافة سلام وتضامن وطني وأخوة”، آسفا “لما حصل في بيروت والشويفات”، مطالبا “بمعالجته واتخاذ التدابير اللازمة تفاديا لتكراره”.

وأشار طرابلسي في حديث له الاربعاء الى أن “أهالي بيروت الثانية هم من الناس المحرومين”، ولفت الى أن “الأولويات التي سيعمل عليها هي تأمين السكن لأبناء المدينة وتجهيز مستشفى حكومي لائق يقدم خدمة توازي خدمة المستشفى الخاص بالاضافة الى العمل على حل معضلة البطالة”.

من جهة ثانية، قال طرابلسي إن “القانون الجديد لم يستطع ضبط الانفاق الانتخابي”، واشار الى أن “ما جرى غير مقبول لأن المال الذي صرف يفوق كل تصور”، ودعا الى “وضع قانون دقيق نستطيع من خلاله الوصول الى ممارسة سياسية شريفة ونظيفة مبنية على التطوع السياسي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام