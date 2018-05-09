رأى عضو لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي سيرغي جلزنياك، أن أسباب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مزيفة، وأن قيادة البيت الأبيض تستفز إيران لاتخاذ إجراءات انتقامية ونشر أزمة جديدة في الشرق الأوسط .

ونقل المكتب الصحفي التابع لـ جلزنياك “لقد توصل البيت الأبيض مرة أخرى إلى أسباب زائفة لخرق الاتفاقيات الدولية التي تهدد ببؤرة جديدة للتوتر في المنطقة”، وسيكون رد طهران منطقياً، والذي لن يستغرق وقتاً طويلا “.

وأكد جلزنياك، على أن إيران، تتابع بصرامة قواعد الاتفاقية وتنفذ الجزء الخاص بها من المعاهدة حتى خلال فترة حكم باراك أوباما، وبعد ذلك تم رفع العقوبات الأمريكية جزئياً.

وقال البرلماني “لكن القيادة الحالية للبيت الأبيض تدمر النظام الذي تم تشكيله وتنسيقه مع دول أخرى مما سيدفع إيران لاتخاذ تدابير انتقامية وانتشار أزمة جديدة في الشرق الأوسط”.

واعتبر ان الإجراءات الأمريكية مدمرة وتهدف، من بين أمور أخرى إلى الحد من نشاط إيران في حل الأزمة السورية، مما يعوق جهود السلام المشتركة لروسيا وتركيا وإيران في سوريا.

واوضح عضو لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي، ان “روسيا تتابع عن كثب تصرفات واشنطن ضد شريكنا الإيراني، وسوف تستخلص الاستنتاجات المناسبة.”

واعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو مستاءة من قرار الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاقية حول النووي الإيراني.

هذا وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء يوم الثلاثاء، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران عام 2015، وإعادة فرض العقوبات على طهران، لافتاً إلى أنّ هذا الاتفاق لا يمنع من نشاط إيران المزعزع في المنطقة.

المصدر: سبوتنيك