تصدت وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربى السوري لعدوان إسرائيلي بصاروخين وتمكنت من تدميرهما في منطقة الكسوة بريف دمشق، بحسب ما ذكر مصدر عسكري سوري.

بدوره أفاد مصدر طبي في درعا باستشهاد المواطن هشام حمدي مزعل الديري وزوجته من أهالي الشيخ مسكين إثر الانفجار الناجم عن التصدي لصواريخ العدوان الإسرائيلي قرب منطقة الكسوة على أوتستراد دمشق درعا.

وكانت وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري تصدت في الـ 9 من نيسان الماضي لعدوان إسرائيلي بصواريخ أطلقتها طائرات إسرائيلية على مطار التيفور بريف حمص الشرقي تلاه في الـ 14 من الشهر ذاته التصدى لعدوان ثلاثي شنته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا على عدد من المواقع السورية.

وجاء العدوان الإسرائيلى الجديد بالتزامن مع اقتراب تطهير محيط دمشق من أي وجود إرهابي حيث يواصل الجيش عملياته العسكرية ضد التنظيمات الإرهابية في منطقة الحجر الأسود.

وتدخل العدو الإسرائيلي خلال الفترة الماضية أكثر من مرة لدعم التنظيمات الإرهابية المنهارة تحت ضربات الجيش العربي السوري حيث تؤكد عشرات التقارير الميدانية والاستخبارية الارتباط الوثيق بينهما وتنسيقهما المفضوح ناهيك عن العثور على أسلحة إسرائيلية داخل أوكار الارهابيين في العديد من المناطق آخرها كان في جوبر بالغوطة الشرقية.

المصدر: وكالة سانا