الحريق الناجم عن اسقاط وسائط الدفاع الجوي في الجيش السوري صاروخين اطلقهما الاحتلال الاسرائيلي على منطقة الكسوة بريف دمشق. – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
May 9 2018 - 08:58
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
09 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعلن إنسحاب بلاده من الإتفاق النووي مع ايران وإعادة فرض العقوبات الإقتصادية على طهران
دونالد ترامب: الإتفاق مع إيران كان يفترض أن يحمي الولايات المتحدة ولكنه سمح لإيران بالإستمرار بتخصيب اليورانيوم
وزير الخارجية الأميركي يقول إن واشنطن تعمل مع الحلفاء للوصول إلى "حل شامل ودائم للتهديد الإيراني"
الرئيس الأميركي السابق باراك اوباما يعتبر أن قرار ترامب خطأ فادح من شأنه أن ينال من صدقية الولايات المتحدة في العالم
العدو الإسرائيلي والسعودية والبحرين والإمارات يرحبون بقرار ترامب بعد دقائق من إعلانه ويؤيدون إعادة العقوبات على ايران
نتانياهو يرحب بقرار ترامب: ايران تحاول تأسيس قواعد عسكرية في سوريا وعلى المجتمع الدولي منع ايران من امتلاك ترسانة نووية
الرئيس الإيراني يؤكد أن بلاده كانت وفيه بما تعهدت به بموجب الإتفاق النووي وفق تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية
الشيخ حسن روحاني: الإتفاقية كانت بين أطراف عدة وصادق عليها مجلس الأمن ولم تكن بين إيران والولايات المتحدة
الشيخ روحاني: في حال ضمنت الاتفاقية مصالح الشعب الإيراني سنستمر بها لكن إذا كان العكس فلدينا طريق واضح
الرئيس الإيراني: سوف نبدأ بتخصيب اليورانيوم دون قيود في حال لم تحقق الإتفاقية مصالحنا لكننا سننتظر عدة أسابيع قبل ذلك
وزير الخارجية الإيرانية يعلن عن جولة له على الدول الموقعة على الإتفاق النووي ستحدد طبيعة رد طهران على قرار ترامب
الخارجية الروسية تعلن أن موسكو مستاءة من قرار واشنطن الإنسحاب من الإتفاق لمصالحها الذاتية على الرغم من رأي أغلب الدول
روسيا تؤكد مواصلة التعاون مع الأعضاء الآخرين في خطة العمل المشتركة ومواصلة تطوير التعاون والحوار السياسي مع إيران
الخارجية السورية: ردود الفعل المنددة لقرار أمريكا أظهرت عزلة واشنطن وخطأ سياساتها التي من شأنها زيادة التوترات بالعالم
موغيريني تعلن أن الإتحاد الأوروبي مستمر بإلتزامه في تطبيق الإتفاق النووي وتدعو طهران لعدم السماح لأي شخص بتفكيك الاتفاق
قادة فرنسا وبريطانيا وألمانيا يعربون عن قلقهم من قرار ترامب الإنسحاب من الإتفاق النووي ويؤكدون التزامهم به
قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا: نشجع إيران على الإلتزام بضبط النفس في ردها على القرار ومواصلة الإلتزام بتعهداتها
وزير الخارجية الألماني: الإتفاق النووي مع إيران يعد الضامن للأمن الدولي ولم يمت والإنسحاب الأميركي منه لا يعني نهايته
وزير الخارجية الهولندي: إنهاء الولايات المتحدة الصفقة النووية مع إيران قرار سيئ وسنعمل مع الاتحاد الأوروبي لإيحاد حل
وزير الاقتصاد التركي يعلن أن أنقرة ستواصل التجارة مع إيران: فرض العقوبات على طهران قد يخلق فرصة تجارية
الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن قلقه إزاء قرار ترامب ويدعو الدول الأخرى الموقعة عليه إلى الوفاء بالتزاماتها
وكالة سانا نقلاً عن مصدر عسكري: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصاروخين إسرائيليين وتدمرهما في منطقة الكسوة بريف دمشق
الحريق الناجم عن اسقاط وسائط الدفاع الجوي في الجيش السوري صاروخين اطلقهما الاحتلال الاسرائيلي على منطقة الكسوة بريف دمشق.
منذ 27 mins
9 May، 2018
خبر وصورة
خبر وصورة
التعليقات
ذات صلة
مسيرة العودة …سحب الدخان الأسود تغطي المنطقة الحدودية مع كيان الاحتلال
حطام طائرة التجسس الاسرائيلية التي سقطت في منطقة خلة مريم بين بلدتي برعشيت وبيت ياحون في جنوب لبنان
وضعية الغوطة الشرقية لدمشق بعد سيطرة الجيش السوري على بلدة افتريس إضافة إلى حصار حرستا وعزلها عن مدينة دوما.
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
{{first.title}}
{{#articles}}
{{#.}}
{{title}}
{{/.}}
{{/articles}}
المزيد..
{{#cats}}
{{category}}
{{/cats}}
{{#articles}}
{{title}}
{{/articles}}
المزيد..