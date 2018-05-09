اظهر مقتطف من إفادة تعتزم مرشحة الرئيس دونالد ترامب لادارة وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) جينا هاسبل الادلاء بها أمام لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الاربعاء. انها ستتعهد عدم استئناف برنامج التعذيب المثير للجدل الذي طبقته الوكالة بين العامين 2002 و2005.

وهاسبل التي تتولى حاليا منصب نائبة مدير السي آي ايه بعدما عملت طوال ثلاثة عقود في العمليات السرية التابعة للوكالة، ادارت في 2002 سجنا سريا تابعا للوكالة في تايلاند تؤكد تقارير ان معتقلين بشبهة الانتماء لتنظيم القاعدة تعرضوا فيه للتعذيب.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية